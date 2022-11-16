Polonya nerede, Polonya nüfusu kaç? Polonya NATO üyesi mi?

Polonya nerede, Polonya nüfusu kaç? Soruları füze sardırısı sonrası gündeme geldi.Ukranya Rusya savaşı devam ederken Polonya'nın bir köyüne füze düştüğü ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bu olayın ardından vatandaşlar Polonya'nın nerde olduğunu ve nüfusunu araştırmaya başladılar. Peki, Polonya nerde, nüfusu kaç, Polonya NATO üyesi mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Ukrayna ile sınır komşuluğu olan Polonya'nın, Baltık Denizi'ne uzun bir kıyısı bulunuyor. Ülkenin nüfusu yaklaşık 38,4 milyon olarak biliniyor. Bu oranla ise dünyanıın en karalablık 36. ülkesi olarak ifade ediliyor. Polonya, AB üyesi ülkedir. İşte, Polonya hakkında tüm detaylar...

POLONYA NEREDE?

Polonya resmî adıyla Polonya Cumhuriyeti Orta Avrupa'da bulunan bir ülke. Komşuları, batıda Almanya, güneybatıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzeydoğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Belarus, güneydoğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi'dir. Ülke 312.696 km²'lik yüzölçümüyle Avrupa'nın dokuzuncu, dünyanın altmış dokuzuncu büyük ülkesidir. Yaklaşık 38,4 milyonluk nüfusuyla dünya sıralamasında en kalabalık 36. ülkedir.

POLONYA NATO'YA ÜYE Mİ?

Polonya NATO üyesi bir ülkedir. Polonya günümüzde aynı zamanda bir Avrupa Birliği üyesi ülkedir.

POLONYA'NIN NÜFUSU KAÇ?

Polonya'nın toplam nüfusu 38.4 milyondur. Yaklaşık 38,4 milyonluk nüfusuyla dünya sıralamasında en kalabalık 36. ülkedir. Yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyetin ilan ediliş tarihi 11 Kasım 1918'dir. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 6 Ağustos 2015'te göreve gelmiştir.

10 Nisan 2010 da Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ve beraberindeki heyeti taşıyan Tu-154M tipi uçak aşırı sisli havada iniş yapmaya çalışırken düşmüş ve kurtulan olmamıştır. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Devlet Başkanı Lech Kaczynski'yi taşıyan uçağın Rusya'da düşmesinin, "Polonya'nın savaş sonrası tarihinin en trajik olayı olduğunu" söylemiştir. Düşen uçaktaki Polonya heyetinde Kaczynkski ile eşi Maria'nın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Franciszek Gagor, Merkez Bankası Başkanı Slawir Skrzypek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrej Kremer, Polonya'nın sürgündeki son Devlet Başkanı Ryszard Kaczorowski, Ulusal Güvenlik Bölümü Başkanı Aleksander Szczyglo, Devlet Başkan Yardımcıları Pawel Wypch ile Mariusz Handzlik, Parlamento Başkan Yardımcısı Jerzego Szmajdzinski gibi üst düzey devlet görevlileri yer alıyordu.

Sözleri J. Wybicki tarafından yazılıp M. Oginski tarafından bestelenmiş olan "Dabrowski'nin Mazurkası", "Jeszcze Polska nie zginela" (Polonya Daha Ölmedi) marşı, Polonya'nın ulusal marşıdır. Ulusal simgesi Beyaz Kartal'dır. Ulusal rengi kırmızı ve beyazdır. Polonya'nın bir sloganı "Polonya Aile Cumhuriyeti"dir.