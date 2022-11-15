Polonya topraklarına düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bunun ardından Polonya NATO'ya üye mi değil mi merak edildi. Peki, Polonya Nato'ya üye mi? Polonya NATO üyesi mi? Polonya NATO'ya ne zaman girdi, hangi yıl? İşte detaylar...

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkiv ve Lviv kentlerine düzenlenen füze saldırılarının ardından bir haber de Polonya'dan geldi. Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Przewodow Köyü'ne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü. Bunun ardından vatandaşlar, Polonya Nato'ya üye mi? Polonya NATO üyesi mi? Polonya NATO'ya ne zaman girdi, hangi yıl? merak etti. İşte bilgiler...

POLONYA NATO'YA ÜYE Mİ?

Polonya NATO'ya üye ülkeler arasında yer almaktadır.

1998'de NATO-Rusya Daimi Ortak Konseyi kuruldu. 8 Temmuz 1997'de eskiden komünist olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO'ya davet edildi; üç ülke de 1999'da örgüte katıldı.

POLONYA HANGİ YIL NATO'YA KATILDI?

Polonya, 12 Mart 1999 tarihinde Nato'ya katılmıştır.

NATO'YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİ?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır.

Nato Ülkeleri İsimleri: