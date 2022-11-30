Polonya mı Meksika mı bir üst tura yükseldi, kim elendi? Polonya mı Meksika mı çıktı, kimin averajı daha yüksek, fair play puanı kimin daha fazla?

Dünya Kupası 2022 C grubu heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Bugünkü maçlar sonrası Polonya ve Meksika'nın puanları aynı oldu. Bunun ardından futbol severler, Polonya mı Meksika mı bir üst tura yükseldi? Polonya mı Meksika mı çıktı, kimin averajı daha yüksek, fair play puanı kimin daha fazla? merak etti. İşte detaylar...

Polonya elendi mi? Meksika elendi mi? Hangi takım bir üst tura yükseldi? Polonya mı Meksika mı çıktı, kimin averajı daha yüksek, fair play puanı kimin daha fazla? Polonya'nın averajı kaç? Meksika'nın averajı kaç? Bilgiler sizlerle...

2022 DÜNYA KUPASI C GRUBU PUAN DURUMU

C Grubu Puan Durumu Şöyle:

Arjantin : 6 puan

Polonya : 4 puan

Meksika : 4 puan

S. Arabistan : 3 puan

POLONYA MI MEKSİKA MI SON 16'YA KALDI?

Bugünkü maçlar sonrasında Polonya ve Meksika iki takımın da puanları 4 oldu. Dünya Kupası gruplarında genel averaja bakıldığı için ilk önce averaja bakıyoruz. İki takımın da hem attıkları goller eşit hem de genel averajı eşittir. Haliyle son olarak ikili averaja bakıyoruz. Bu da eşit. Çünkü Meksika-Polonya maçı berabere bitmişti.

Son durum ise fair play puanıdır. Fair play puanına göre Polonya'nın sarı kartı daha az olduğu için Meksika grubu 3. bitirmiştir. Polonya ise fair play durumuna göre grubu 2. sırada bitirdi.

GÜNCELLEME:

Meksika 1 gol yediği için averajı da -1 oldu. Bu durumda fair play puanına bakılmaksızın Polonya bir üst tura yükseldi.

Son durum şöyle:

Grup 1. si : Arjantin / 6 puan

Grup 2. si : Polonya / 4 puan

Grup 3. sü : Meksika / 4 puan (averajı düşük)

Grup 4. sü : S. Arabistan / 3 puan