Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Polonya, evinde Faroe Adaları'nı 2-0 mağlup etti. Goller 73. ve 83. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi. Lewandowski 73. dakikadaki golünü penaltıdan attı. Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.