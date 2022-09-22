Polonya - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda? Polonya - Hollanda maçı saat kaçta? Polonya - Hollanda maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı

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POLONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Polonya - Hollanda arasında Astana Arena stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

POLONYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya - Hollanda arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'de başlayacak.