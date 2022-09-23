Polonya - Hollanda maç özeti (VİDEO) Polonya 0-2 Hollanda maç özeti izle! Hollanda maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi D grubu maçında Polonya - Hollanda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 0-2'lik Hollanda galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Polonya - Hollanda maç özeti! Polonya - Hollanda maç özeti izle (VİDEO) Hollanda maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin katıldığı Avrupa Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadele tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Uluslar Ligi D grubu maçında Polonya - Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-0'lık galibiyet ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Polonya - Hollanda maç özeti! Polonya - Hollanda maç özeti izle (VİDEO)

POLONYA - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

Polonya - Hollanda maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

POLONYA - HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Polonya - Hollanda maçı, 0-2'lik skor ile sona erdi.