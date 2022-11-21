Polonya hangi grupta? Dünya Kupası'nda Polonya'nın rakipleri kimler? Polonya'nın Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda Polonya'nın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Polonya hangi grupta? Dünya Kupası'nda Polonya'nın rakipleri kimler? Polonya'nın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Polonya'nın Dünya Kupası grubu!