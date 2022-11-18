Polonya Dünya Kupası'nda var mı? Polonya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Polonya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Polonya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Polonya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

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Polonya Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Polonya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Polonya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Polonya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

POLONYA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Polonya 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda C grubunda yer alan Polonya'nın gruptaki rakipleri Suudi Arabistan, Arjantin ve Meksika'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?