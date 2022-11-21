Polonya Dünya Kupası kadrosu 2022! Polonya dünya kupası kadrosunda kimler var? Polonya milli takımı kadrosu!
Gündem Haberleri
Polonya Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Polonya geliyor. Polonya aday kadrosu isimleri! Polonya milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Polonya dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Polonya 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
Polonya Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Polonya geliyor. Polonya aday kadrosu isimleri! Polonya milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Polonya dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Polonya 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
POLONYA DÜNYA KUPASI KADROSU
Polonya 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Bartlomiej Dragowski (Spezia).
Defans: Jan Bednarek, Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Varşova), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (Roma).
Orta saha: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).
Forvet: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte).
POLONYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Polonya millî futbol takımı, Polonya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1972 Münih Olimpiyatları'nda Altın madalya kazanan millî takım, 1974 FIFA Dünya Kupası ve 1982 FIFA Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olmuştur.