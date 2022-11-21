Polonya Dünya Kupası kadrosu 2022! Polonya dünya kupası kadrosunda kimler var? Polonya milli takımı kadrosu!

Polonya Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Polonya geliyor. Polonya aday kadrosu isimleri! Polonya milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Polonya dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Polonya 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...