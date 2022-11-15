Polonya'da ne oldu, savaş mı çıktı? Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya mı sıçradı? Polonya son dakika haberleri...

Rusya-Ukrayna savaşı bir Polonya'ya sıçradı! Polonya topraklarına düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Polonya'ya düşen füze sonrası vatandaşlar, Polonya'da ne oldu, savaş mı çıktı? Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya mı sıçradı? merak etti. İşte son dakika Polonya haberleri...

Rusya-Ukrayna savaşı bir ülkeye daha sıçradı! Polonya topraklarına düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal etmesiyle başlayan savaşta gerilim iyice tırmandı. Ukrayna'nın Herson'ı geri almasıyla birlikte Rusya füze saldırılarına ağırlık verdi. Başkent Kiev bugün patlama sesleriyle yankılandı. Peki, Polonya'da ne oldu? Polonya'da savaş mı çıktı? Rusya- Ukrayna savaşı Polonya'ya mı sıçradı? İşte detaylar...

POLONYA'DA NE OLDU? (15 KASIM 2022)

Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Lviv kentlerine düzenlenen füze saldırılarının ardından bir haber de NATO üyesi ülke Polonya'dan geldi. Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Przewodow Köyü'ne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybederken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Öte yandan Polonya Tomaszów Lubelski askeri havaalanında hareketlilik yaşandığı görüldü.

Kiev'de en az 3 binaya füze isabet ederken, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kiev'in yanı sıra Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video bağlantı gerçekleştirdiği G20 zirvesinde konuşma yapmasından saatler sonra başladı.

POLONYA'YA DA FÜZE DÜŞTÜ

Ukrayna'yla birlikte NATO üyesi ülke Polonya'da da hareketlilik yaşanıyor. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ndeki bir çiftliğe kaynağı henüz bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Polonya harekete geçti. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Rus füzelerinin Polonya topraklarını vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Şu anda bu raporları doğrulayacak herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bunu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN ENERJİ ALTYAPISINA 85 FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.