Polonya Avusturya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Polonya Avusturya maçı ne oldu?
EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Polonya Avusturya maçı oynanıyor. Polonya Avusturya maçı kaç kaç merak ediliyor. Polonya Avusturya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...
Polonya Avusturya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Polonya Avusturya maçı oynanıyor. Polonya Avusturya maçı kaç kaç merak ediliyor. Polonya Avusturya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
POLONYA AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ?
Polonya Avusturya maçı 1-3 Avusturya üstünlüğü ile sona erdi.
POLONYA AVUSTURYAMAÇI NE ZAMAN?
Polonya Avusturya maçı bu akşam saat 19.00'da başladı.
POLONYA AVUSTURYAMAÇI HANGİ KANALDA?
Polonya Avusturya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
POLONYAAVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Polonya Avusturya maçı Berlin'da, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.