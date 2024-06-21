Polonya Avusturya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Polonya Avusturya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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PolonyaAvusturya MAÇI CANLI İZLE

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POLONYAAVUSTURYA MAÇI CANLI YAYIN

PolonyaAvusturya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. PolonyaAvusturya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

POLONYAAVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

PolonyaAvusturya maçı saat 19.00'da başlayacak.

POLONYAAVUSTURYAMAÇI HANGİ KANALDA?

PolonyaAvusturya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

POLONYAAVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PolonyaAvusturya maçı Berlin'da, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.