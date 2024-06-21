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Polonya Avusturya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Polonya Avusturya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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Polonya Avusturya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Polonya Avusturya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Polonya Avusturya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Polonya Avusturya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Polonya Avusturya maçını hangi kanal veriyor? İşte Polonya Avusturya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

Polonya Avusturya maçı canlı izle! PolonyaAvusturya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler PolonyaAvusturya maçı canlı izle araştırması yapıyor. PolonyaAvusturya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. PolonyaAvusturya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, PolonyaAvusturya maçını hangi kanal veriyor? İşte PolonyaAvusturya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...

PolonyaAvusturya MAÇI CANLI İZLE

PolonyaAvusturya maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan PolonyaAvusturya maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında PolonyaAvusturya maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

POLONYAAVUSTURYA MAÇI CANLI YAYIN

PolonyaAvusturya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. PolonyaAvusturya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

POLONYAAVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

PolonyaAvusturya maçı saat 19.00'da başlayacak.

POLONYAAVUSTURYAMAÇI HANGİ KANALDA?

PolonyaAvusturya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

POLONYAAVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PolonyaAvusturya maçı Berlin'da, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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