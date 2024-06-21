Polonya Avusturya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Polonya Avusturya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Polonya Avusturya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Polonya Avusturya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Polonya Avusturya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Polonya Avusturya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Polonya Avusturya maç özeti haberimizde...

POLONYAAVUSTURYA MAÇ ÖZETİ

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POLONYAAVUSTURYAMAÇI GENİŞ ÖZETİ

Polonya Avusturya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz

POLONYAAVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Polonya Avusturya maçı 1-3 Avusturya galibiyeti ile sona erdi.

POLONYAAVUSTURYAMAÇI NE ZAMAN?

Polonya Avusturya maçı bu akşam saat 19.00'da başladı.

POLONYAAVUSTURYAMAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya Avusturya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

POLONYAAVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Polonya Avusturya maçı Berlin'da, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.