Polonya - Arnavutluk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Polonya - Arnavutluk maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Polonya - Arnavutluk maçı oldu. Peki, Polonya - Arnavutluk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Polonya - Arnavutluk maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Polonya - Arnavutluk maçı ne zaman başlayacak? Polonya - Arnavutluk maçının özeti nerede yayınlanır? Polonya - Arnavutluk maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Polonya - Arnavutluk maçı olacak. Peki, Polonya - Arnavutluk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Polonya - Arnavutluk maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Polonya - Arnavutluk UEFA Euro 2024 Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.
Maç, Wroclaw'da, Miejski we Wroclawiu Stadyumu'nda oynanacak.