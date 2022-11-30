Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya - Arjantin maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Polonya - Arjantin maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Gündem Haberleri

Polonya - Arjantin maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Polonya - Arjantin maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Polonya - Arjantin maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Polonya - Arjantin maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Polonya - Arjantin maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Polonya - Arjantin maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Polonya - Arjantin maç özeti ve detayları haberimizde...

Polonya - Arjantin maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Polonya - Arjantin maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 30 Kasım Polonya - Arjantin maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Polonya - Arjantin maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

Polonya - Arjantin maçı 30 Kasım Çarşamba yani bugün saat 22:00 'da başladı.

Polonya - Arjantin maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.

Polonya - Arjantin maçı 2-0 devam ediyor. Maçta Arjantin önde.

Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Arjantin maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Arjantin'in golleri:

  • 46. dakika : Alexis Mac Allister
  • 67. dakika : Julian Alvarez

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title