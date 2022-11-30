Polonya - Arjantin maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Polonya - Arjantin maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Polonya - Arjantin maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Polonya - Arjantin maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Polonya - Arjantin maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Polonya - Arjantin maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Polonya - Arjantin maç özeti ve detayları haberimizde...
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Polonya - Arjantin maçı 30 Kasım Çarşamba yani bugün saat 22:00 'da başladı.
Polonya - Arjantin maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.
Polonya - Arjantin maçı 2-0 devam ediyor. Maçta Arjantin önde.
Arjantin maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Arjantin'in golleri:
- 46. dakika : Alexis Mac Allister
- 67. dakika : Julian Alvarez
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.