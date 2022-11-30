Polonya - Arjantin canlı izle! FIFA 2022 Polonya - Arjantin Dünya Kupası maçını HD canlı izle! Polonya - Arjant maçı hangi kanalda, canlı yayın linki!

Polonya - Arjantin canlı yayın izle! 2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Polonya - Arjantin arasında oynanıyor. Polonya - Arjantin maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Polonya - Arjantin canlı izle! 30 Kasım Polonya - Arjantin Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Polonya - Arjantin maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Polonya - Arjantin canlı izle! 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Polonya - Arjantin canlı izle! 30 Kasım Polonya - Arjantin Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Polonya - Arjantin maçı hangi kanalda? Polonya - Arjantin maçı nereden izlenir? Polonya - Arjantin maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

POLONYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya - Arjantin, Dünya Kupası C grubu maçı 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 22:00 'da başladı.

POLONYA - ARJANTİN DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya - Arjantin maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

POLONYA - ARJANTİN DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT 1'de yayınlanacaktır.

TRT 1 CANLI İZLE!

POLONYA - ARJANTİN DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.