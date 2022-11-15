Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Przewodow Köyü'ne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü. Bunun ardından Polonya Avrupa Birliği üyesi mi? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Polonya AB üyesi mi? Polonya nerede? Polonya Avrupa Birliği üyesi mi? İşte detaylar...

Rusya-Ukrayna savaşı bir ülkeye daha sıçradı! Polonya topraklarına düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'yla birlikte NATO üyesi ülke Polonya'da da hareketlilik yaşanıyor. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ndeki bir çiftliğe kaynağı henüz bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından vatandaşlar, Polonya Avrupa Birliği üyesi mi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Polonya AB üyesi mi? Polonya nerede? Polonya Avrupa Birliği üyesi mi? Detaylar haberimizde...

POLONYA AB ÜYESİ Mİ?

Polonya, 21 Aralık 2007'den bu yana Schengen Bölgesi üyesidir. Konsey Başkanlığı: Polonya, dönüşümlü AB Konseyi başkanlığını, bir kez 2011'de üstlenmiştir.

POLONYA NEREDE?

Orta Avrupa'da bulunan bir ülke. Komşuları, batıda Almanya, güneybatıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzeydoğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Belarus, güneydoğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi'dir. Ülke 312.696 km²'lik yüzölçümüyle Avrupa'nın dokuzuncu, dünyanın altmış dokuzuncu büyük ülkesidir. Yaklaşık 38,4 milyonluk nüfusuyla dünya sıralamasında en kalabalık 36. ülkedir.