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Politika faizi yükselirse ne olur? Merkez Bankası neden faiz artırır? merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Politika faizi yükselirse ne olur? Merkez Bankası neden faiz artırır? soruları gündeme geliyor. Politika faizi yükselirse ne olur? Merkez Bankası neden faiz artırır? araştırılıyor. Politika faizi yükselirse ne olur? Merkez Bankası neden faiz artırır? Detaylar haberimizdedir…

POLİTİKA FAİZİ YÜKSELİRSE NE OLUR?

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6,5 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

MERKEZ BANKASI NEDEN FAİZ ARTIRIR?