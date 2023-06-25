Yeni Kabine'de ekonominin direksiyonuna Mehmet Şimşek'in geçmesi üzerine ekonomideki çalkantılar devam ediyor. Şimşek'in son hamlesi ise Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan'ı atamak olmuştu. Bakanların dilinden düşmeyen politika faizi konusu ise merak ediliyor. Peki, Politika faizi nedir? Politika faizi neye göre belirlenir? Politika faizi artarsa ne olur, düşerse ne olur?

Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınıyor. Gözler ise faiz oranlarına çevrilmiş durumda. Peki, Politika faizi nedir? Politika faizi neye göre belirlenir? Politika faizi artarsa ne olur, düşerse ne olur?

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, bir ülkenin merkez bankası veya para otoritesi tarafından belirlenen ve genellikle ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik hedefleri yönlendirmek amacıyla kullanılan faiz oranıdır. Politika faizi, bankaların merkez bankasından borç alırken veya mevduat yatırırken uygulanan faiz oranını belirler.

POLİTİKA FAİZİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Merkez bankaları, politika faizi aracılığıyla para arzını kontrol etmeye çalışır. Eğer ekonomide büyümeyi teşvik etmek ve enflasyonu artırmak istiyorlarsa, politika faizini düşürebilirler. Bu durumda, bankaların kredi faiz oranları da düşer ve tüketici ve işletmelerin borçlanma maliyetleri azalır, böylece harcamalar ve yatırımlar artar.

POLİTİKA FAİZİ ARTARSA, DÜŞERSE NE OLUR?

Diğer taraftan, eğer ekonomide enflasyonu kontrol altına almak veya para biriminin değerini korumak istiyorlarsa, politika faizini artırabilirler. Bu durumda, bankaların kredi faiz oranları yükselir ve tüketici ve işletmelerin borçlanma maliyetleri artar, bu da harcamaların ve yatırımların azalmasına neden olabilir.

Politika faizi, ekonomik istikrarı sağlama ve para politikasını yönlendirme amacıyla kullanılan bir araçtır. Her ülkenin politika faizi politikaları ve faiz oranı belirleme süreci farklılık gösterebilir ve ülkelerin ekonomik koşullarına, enflasyon hedeflerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.