Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından duyurulacak olan Politika faizini heyecanla bekliyor ve bu nedenle Politika faizi artacak mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Politika faizi artacak mı? Politika faizi ne kadar olacak? Politika faizi ayın kaçında, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Politika faizi artacak mı? Ve Politika faizi ne kadar olacak? Sorularına internet üzerinde yanıt arıyor. Faiz kararı öncesi Merkez Bankası'nın faizlerde ne karar vereceği henüz belirsizliğini korurken, konu hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Politika faizi artacak mı? Politika faizi ne kadar olacak? Politika faizi ayın kaçında, ne zaman açıklanacak?

POLİTİKA FAİZİ ARTACAK MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) faiz kararı, 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı ile netlik kazanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB POLİTİKA FAİZİ HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ile birlikte TCMB politika faizi açıklanacak.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI HAFİZE GAYA ERKAN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan atandı. Merkez'in tarihindeki ilk kadın başkan olan Erkan, Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna oturduğunda Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere üç ana sorunla uğraşacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.