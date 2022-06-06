Alper Taş kimdir? Alper Taş kaç yaşında ve nereli? - Haberler

Alper Taş kimdir? sorusunun cevabı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Alper Taş, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olmuştu. Alper Taş merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş kimdir? Alper Taş kaç yaşında, nereli?

ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş 1967 yılında Rize'de dünyaya geldi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski genel başkanıdır.Birgün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar'da tamamladı. Şimdiki adı İletişim Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Gençlik yıllarında devrimci gençlik mücadelesinin örgütleyicileri arasında yer aldı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluşunda bulundu. Partide Beykoz ilçe yöneticiliği, İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 20 Haziran 2009 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

11 Haziran 2012 tarihinde yapılan ÖDP Kongresi'nde eş başkanlık modelinin kabul edilmesi neticesinde Bilge Seçkin Çetinkaya ile birlikte eş başkanlığa seçildi. 13 Mart 2016 tarihinde ÖDP'de liderlik modelinin Başkanlar Kurulu olarak kabul edilmesi üzerine 5 kişilik Başkanlar Kurulu üyeliğine seçildi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı[3] ve Beyoğlu belediye başkan adayı olduysa da seçilemedi. Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeniden Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi oldu.

Füsun Taş ile evli olup İstanbul'da yaşamaktadır.

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