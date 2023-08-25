Polislik KPSS puan türü nedir? sorusu KPSS sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Polislik KPSS puan türü nedir? KPSS polislik hangi puan türü oluyor? İşte KPSS hakkında merak edilenler...

KPSS sınavına girip polis olmak isteyen vatandaşlar KPSS P3 puan türü hesaplaması yapmalıdır. P3 puan türü ile Polislik alımları yapılmaktadır.

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

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KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde;

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

KPSS-A NEDİR?

Özel bir yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabii tutulan Başbakanlık ve Bakanlıklara ait müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi gibi kadrolara KPSS-A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınavlara da KPSS-A denilmektedir. Bu kadrolara genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır. KPSS-A her yıl, yılda 1 defa olmak üzere Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır.