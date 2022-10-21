Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü?

Gündem Haberleri

Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü?

KPSS sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusuna yanıt aradı. KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar farklı bu nedenle KPSS sınavına giren vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü? İşte merak edilenler...

KPSS Lisans açıklandı mı? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı!KPSS Lisans açıklandı mı? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı!
Öğretmenlik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Öğretmenlik hangi puan türü?Öğretmenlik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Öğretmenlik hangi puan türü?

Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusu KPSS sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü? İşte KPSS hakkında merak edilenler...

POLİSLİK HANGİ KPSS PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?

KPSS sınavına girip polis olmak isteyen vatandaşlar KPSS P3 puan türü hesaplaması yapmalıdır. P3 puan türü ile Polislik alımları yapılmaktadır.

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

KPSS POLİSLİK BARAJ PUANI KAÇ?

KPSS P3 türünden başvuru yapmak isteyen adayların en az 60 puan alması gerekmektedir.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

KPSS Ösym Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title