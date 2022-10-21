Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü?

KPSS sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusuna yanıt aradı. KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar farklı bu nedenle KPSS sınavına giren vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü? İşte merak edilenler...