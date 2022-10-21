Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü?
Gündem Haberleri
KPSS sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusuna yanıt aradı. KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar farklı bu nedenle KPSS sınavına giren vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü? İşte merak edilenler...
Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusu KPSS sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Polislik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Polislik hangi puan türü? İşte KPSS hakkında merak edilenler...
POLİSLİK HANGİ KPSS PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?
KPSS sınavına girip polis olmak isteyen vatandaşlar KPSS P3 puan türü hesaplaması yapmalıdır. P3 puan türü ile Polislik alımları yapılmaktadır.
KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
Orman Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KPSS POLİSLİK BARAJ PUANI KAÇ?
KPSS P3 türünden başvuru yapmak isteyen adayların en az 60 puan alması gerekmektedir.