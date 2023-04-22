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Polisler, çocuklarla langırt oynadı

Genel Haberleri

Polisler, çocuklarla langırt oynadı Adana polisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklarla parkta buluşarak onlarla langırt oynayıp, salıncakta salladı Adana polisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklarla parkta buluşarak onlarla langırt...

Polisler, çocuklarla langırt oynadı

Adana polisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklarla parkta buluşarak onlarla langırt oynayıp, salıncakta salladı

ADANA - Adana polisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklarla parkta buluşarak onlarla langırt oynayıp, salıncakta salladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarla Merkez Parkta bir araya geldi. Polis çocukların hem Ramazan Bayramını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için buluştu. Polis ayrıca çocukların yaşanan depremden sonra psikolojilerinin de düzelmesi için etkinlik yaptı. Parkta buluşan polis ve çocuklar gönüllerince eğlendi. Polis çocukları salıncakta sallayıp birlikte langırt oynadı. Polis daha sonra çocuklara şeker ve bayram hediyesi verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Genel

23 Nisan Adana Çocuk Genel Haberler

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