Polise yumruk atan vekil kim? Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde bir grup tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü gerçekleştirilmek istenmiş fakat yürüyüş, polis ekipleri tarafından engellenmişti. Kalabalıkta polisin durmasından faydalanan DBP Milletvekili Saliha Aydeniz de polise yönelik yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Vatandaşlar polise yumruk atan vekil kim? Polise yumruk atan vekile ne oldu? Polise yumruk atan vekil hangi partiden merak ediyorlardı. İşte detaylar...

POLİSE YUMRUK ATAN VEKİL NE OLDU?

İstanbul Kadıköy'de terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü sırasında polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e geliyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye tezkere iletilmiş olur" dedi.

"81'NCİ FEZLEKE OLACAK"

Bakan Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye tezkere iletilmiş olur. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar gelmesi halinde Genel Kurul'a gelmekte ve sonra dokunulmazlığı kalkmaktadır. TBMM'de Saliha Aydeniz hakkında 80 fezleke var, yeni gelen fezleke ile 81 fezleke olacaktır. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci devam edecektir" dedi.

ERDOĞAN, "SÜRATLE HAREKETE GEÇİLMELİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz için "Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz" demişti.

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