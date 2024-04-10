Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü Törenle Kutlandı
Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü törenle kutlandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü sebebiyle tören düzenlendi.
Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Törene, Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.