Polis tayinleri 2023 açıklandı mı? POLNET Şark görevi 2023 belli oldu mu?

2023 Polis tayinlerinin ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek açıklamayı bekleyen binlerce polis ve yakınları tarafından araştırılıyor. Peki, Polis tayinleri 2023 açıklandı mı? Şark görevi 2023 belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan polis tayin sonuçları için bekleyiş sürüyor. Her yıl belirli tarihlerde yapılan polis tayinleri genelde Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Polis tayinleri 2023 açıklandı mı? Şark görevi 2023 belli oldu mu?

POLİS TAYİNLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.