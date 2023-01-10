Çişleri Bakanı Süleyman Soylu polislerin şar görevleri ile ilgili açıklamaları sorası Polis şark hizmeti değişti mi? 2 şark görevi 1 mi oldu gibi konular merak edildi. Peki, Polis şark hizmeti değişti mi?

POLİS ŞARK HİZMETİ DEĞİŞTİ Mİ?

Süleyman Soylu şu iadeleri kullandı: "12-36 çalışan polisimiz dört grup çalışacak ve dinlenmesinden feragat etmeyecek. Bu 7 Ocak itibarıyla başladı. Arkadaşlarımız ek görevlere çıkıyor. Ek mesainin ücretini artırdık. Ek bir hizmete gidiyorsa 1 ay içinde amiri onu 1 ay içinde telafi dinlenmesini yapacak. Şarktan döndükten sonra istediği yere gidebilecek polisimiz. Başka rotasyon olmayacak. Şark sürelerini 5-6 ay önce düşürmüştük. 6 yıllık şark süresi bırakmıyoruz artık. Şark sürelerini düşünüyoruz. Yeni bir şey daha getiriyoruz. Eğer 1 kişi şarka gidiyorsa, 2 şarkını bir arada yapmak istiyorsa ona da imkan getireceğiz. Şu an 2 şark var. Doğu ve Güneydoğu'daki hassas süreç yüzünden. Bunu 1 şarka indirebilir miyiz diye bakıyoruz, ya da 2 şarkı birleştirip 1 sene indirebilir miyiz diye bakıyoruz. Onu tabi önümüzdeki süreçte bakacağız."