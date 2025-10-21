POLİS PROMOSYONU İHALESİ SONUCU EGM SON DAKİKA 2025: EGM promosyonu ne kadar oldu, ihaleyi hangi banka kazandı?

2025 yılı itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonlarına ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, yeni dönemde verilecek banka promosyonlarının miktarı ve hangi banka ile anlaşma sağlanacağı oldu. 2025–2028 yıllarını kapsayan ve milyonlarca liralık bütçeyi ilgilendiren EGM promosyon ihalesi, bu yıl ilk kez canlı yayında gerçekleştirildi. Peki, EGM promosyonu ne kadar oldu, ihaleyi hangi banka kazandı? Polis promosyonu sonucu haberimizde!

POLİS PROMOSYONU İHALESİ SONUCU EGM SON DAKİKA 2025

2025–2028 yıllarını kapsayacak yeni dönem Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde EGM Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk kez canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yapılan bu ihale, şeffaflık ilkesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre ihale, EGM'nin resmî sosyal medya hesapları ve Polis Radyosu üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bu durum, sürecin her aşamasının doğrudan kamuoyuyla paylaşılması ve personelin bilgi sahibi olabilmesi adına bir ilkti.

İhale şartnamesinde açıkça belirtilen bir maddeye göre, kabul edilecek promosyon tutarının tamamı, ilgili banka tarafından yalnızca personelin şahsi hesabına yatırılacak. Kurum bütçesi veya farklı harcama kalemleri ile bir bağlantı kurulmayacak.

Canlı yayınlanan oturumda en yüksek teklifi Türkiye Vakıflar Bankası verdi. Bankanın teklif ettiği promosyon tutarı ise 90.000 TL olarak açıklandı. Ancak bu teklifin değerlendirme sürecinde olduğu ve ihale sonucunun henüz kesinleşmediği ifade edildi. Diğer bankaların da yazılı teklifler sunabileceği, gerek görülmesi halinde yeni bir oturum yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

2025 EGM PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

"EGM promosyonu ne kadar oldu?" sorusu, ihale sonrası en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Şu an için kesinleşmiş bir promosyon tutarı açıklanmamış olsa da hem sendika talepleri hem de bankaların teklifleri kamuoyuyla paylaşıldı:

Emniyet Teşkilatı Sendikası (ETS), 2025–2028 dönemini kapsayacak şekilde her personele 270.000 TL promosyon ödemesi yapılmasını talep etti.

Canlı yayında yapılan ilk oturumda en yüksek teklif olarak 90.000 TL sunuldu. Bu teklif Türkiye Vakıflar Bankası tarafından yapıldı.

Ancak tekliflerin son hali ve değerlendirme sonuçları henüz resmî olarak açıklanmadı. Dolayısıyla promosyon miktarına dair kesin bilgi, protokol imzalanıp kamuoyuyla paylaşıldığında netlik kazanacak.

EGM PROMOSYON İHALESİNİ HANGİ BANKA KAZANDI?

EGM promosyon ihalesini kazanan banka, henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmî olarak açıklanmadı. Ancak ihalenin ilk oturumunda Türkiye Vakıflar Bankası, diğer bankalara kıyasla en yüksek teklifi sunarak dikkatleri üzerine çekti.

İhale süreci halen devam etmekte olup, diğer bankaların yazılı teklif sunma hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda, ihalede yeni bir turun düzenlenmesi veya teklifler arasında değerlendirme yapılması ihtimali vardır.

Dolayısıyla, "EGM promosyon ihalesini hangi banka kazandı?" sorusuna şu an için net bir yanıt verilememektedir. Resmî açıklama yapıldığında banka ismi kesinleşecektir.

EGM PROMOSYONU NASIL YATIRILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen şartnameye göre, promosyon ödemeleri şu şekilde gerçekleştirilecek:

Doğrudan Şahsi Hesaba Yatacak: Promosyon tutarı, bankalar tarafından doğrudan personelin bireysel hesabına yatırılacak. Kurum ya da üçüncü kişiler aracılığıyla herhangi bir aktarım olmayacak.

Tek Seferde Peşin Ödeme: Kazanan banka ile yapılacak protokol sonrasında belirlenen tutar, tek seferde ve peşin olarak ödenecek.

Tarih Aralığı: Mevcut promosyon sözleşmesinin sona ereceği Kasım 2025'ten sonra, yeni protokol geçerli olacak. Promosyon ödemelerinin bu dönem içinde yapılması bekleniyor.

Eşit Dağıtım – Kesinti Olmayacak: Promosyon ödemesi, her personele eşit şekilde dağıtılacak. Kesinti yapılmadan, hak sahiplerinin şahsi hesaplarına aktarılacak.

Revize Teklif İhtimali: İlk oturum sonrası bankalar yazılı teklif verebilir. İhale komisyonu gerek duyarsa ikinci bir oturum düzenleyerek yeni teklifler üzerinde değerlendirme yapabilir.

Bu bilgiler, sürecin tamamen personel lehine yürütüldüğünü ve ödeme güvenliğinin teminat altına alındığını göstermektedir.