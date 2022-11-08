Polis promosyon ne zaman yatacak? EGM polis banka promosyonu yattı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklama ile yeni düzenleme kapsamında polis promosyonu ödeme tutanağı 3 yıl için 27 bin lira olacağını duyurmuştu. Gelişme sonrası polis promosyonlarının hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Henüz ödemelerini alamayan Polisler ise polis promosyonu neden yatmadı , ne zaman yatacak? Sorularına yanıt arıyor.Peki Polis promosyonları ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis promosyonu konusunda Vakıfbank ile anlaşırken, promosyonun ne zaman yatacağı merak konusu oldu. EGM, "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır." ifadelerine yer verilirken, polis promosyon konusunda ödeme tarihi netlik kazandı. Peki Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2022 polis promosyonu hakkında merak edilenler...

POLİS PROMSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR?

Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır."