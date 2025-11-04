Polis otosunun çarptığı kadın, ağır yaralandı
Siirt'te yaşanan bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki F.U. isimli genç, polis otosunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, F.U.'nun oturduğu apartmandan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, hızla gelen polis otosunun çarptığı ve genç adamın yola savrulduğu görülüyor.
Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken polis otosunun çarptığı F.U.'nun (23), ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, F.U.'nun oturduğu apartmandan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği, bu sırada polis otosunun çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.