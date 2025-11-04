Haberler

Polis otosunun çarptığı kadın, ağır yaralandı

Polis otosunun çarptığı kadın, ağır yaralandı
Siirt'te yaşanan bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki F.U. isimli genç, polis otosunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, F.U.'nun oturduğu apartmandan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, hızla gelen polis otosunun çarptığı ve genç adamın yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (1)

Yıllarca kriptoda para kaybettikten sonra arkadaşımın bana tanıttığı Bay Nelson'ın platformunu ve ticaret yaklaşımını denemeye karar verdim ve bu verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Becerileri işleri tamamen tersine çevirdi. Kayıplarımı telafi ettim ve başlangıçta yatırdığımdan çok daha fazla 362 bin dolar kazandım. Bu fırsatı kaçırmayın; daha fazla tavsiye için onunla (Nildatrading) Telegram üzerinden iletişime geçin.

