Memur ve memur emeklisi için 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 oranında zam kararı alındı. Bu rakamlara enflasyon farkının da eklenmesiyle memur maaşları ocakta yüzde 44 oranında artacak. Peki, Polis memuru maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Polis memuru maaşına ne kadar zam yapıldı?

Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kararını açıkladı. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına belirlenen zamla birlikte enflasyon farkı da yansıtılacak. İşte enflasyon farkının eklenmesiyle memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zamlı maaşlar. Peki, Polis memuru maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Polis memuru maaşına ne kadar zam yapıldı?

POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları enflasyon farkıyla birlikte yüzde 44,42 oranında artacak. Polis memuru maaşı ise yapılan zamma göre 29.512 TL'den 42.621'TL ödenecek.

İşte meslek meslek memur maaşları;