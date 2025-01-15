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Polis memuru 5 kişiyi öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Polis memuru kimdir?

Polis memuru 5 kişiyi öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Polis memuru kimdir?
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Bir polis memurunun 5 kişiyi öldürdüğü olay büyük yankı uyandırdı. Olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği, polis memurunun kim olduğu gibi detaylar merak konusu oldu. Bu trajik olay, halk arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Mersin'de görevli bir polis memuru eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, olay ne zaman, nerede oldu? Polis memuru kimdir? Detaylar haberimizde...

OLAY NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Mersin'de görevli bir polis memurunun, Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, Osmaniye'ye de cinayet işlemeye giderken yakalandı.

Polis memuru 5 kişiyi öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Polis memuru kimdir?

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü. Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Polis memuru 5 kişiyi öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Polis memuru kimdir?

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