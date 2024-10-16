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Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu?

Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu?
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Bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşini öldürdü. Kastamonu'da yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Eşiyle tartışan polis memuru eşini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da yaşanan kadın cinayetinin detayları merak ediliyor. Polis eşi tarafından öldürülen Burçin Sevgi T.'nin neden ve nasıl öldürüldüğü araştırılıyor. Bilinmeyen bir sebepten tartışan çiftin 3 yaşında kızları olduğu öğrenildi. Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Olay ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

OLAY NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Kastamonu'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

Polis memur eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu?

KADIN ÖLDÜ MÜ?

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

Polis memur eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu?

Polis memur eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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