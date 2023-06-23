Memur ve emekli zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin olmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. Peki Polis maaşları ne kadar olacak? Temmuz ayındaki zamdan sonra yeni polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Polis maaşları ne kadar olacak? Memur ve emekli zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin olmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. Peki Polis maaşları ne kadar olacak? Temmuz ayındaki zamdan sonra yeni polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar...

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ardından gözler memur ve memur emeklisi zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti. Bu rakam üzerinden hesaplama yapan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük memur emekli maaşının 15 bin 320 liraya yükseleceğini, en düşük bekçi maaşının 27 bini, polis maaşının 33 bini, hemşire maaşının ise 30 bin lirayı aşacağını söyledi.

"EN DÜŞÜK BEKÇİ MAAŞI 27 BİNİ, POLİS MAAŞI 33 BİNİ AŞACAK"

Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması için yüzde 94'lük bir zam yapılması gerektiğini söyleyerek, "Yüzde 94'lük bir artış yaptığımızda en düşük memur aylığı 22 bin 26 liraya yükselmektedir. Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır. Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir. Yine bir hemşirenin maaşı 16 bin 900 lirayken bu zamlarla birlikte bunun 30 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Son bir örnek de polisleri örnek olarak verecek olursak bir polis maaşı 19 bin civarındadır. Elbette ki bu rakamlarda aile payı, çocuk yardımına göre değişmektedir. Bizim hesaplamamızda 19 bin 130 lira olarak aldığımız zaman polis maaşını bunun da 33 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

"EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI 15 BİN 320 LİRA OLACAK"

Karakaş, yaptığı açıklamada, memurlara yapılacak olan zammın doğrudan memur emeklilerine de yansıyacağını belirterek, "Memur emeklilerinin maaş artışı SSK'lılardan ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı. Dolayısıyla en düşük memur maaşını 22 bin lira olarak baz aldığımız zaman şu anda en düşük Memur emeklisinin maaşı 7 bin 901 lira olduğunu görüyoruz. Memurlara yapılacak olan bu zammı buraya uyarladığımız zaman en düşük memur emekli maaşını 15 bin 320 lirayı bulacağını söyleyebiliriz. Yine diğer memur emeklileri de mevcut çalışan memur emeklileri gibi görevi, unvanı ve emekli olduğu mesleğin kariyer olup olmadığı gibi kriterlere göre artış olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 30'U BULABİLİR"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin memur emeklilerinden farklı olarak ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacağını hatırlatan Karakaş "İlk beş aylık enflasyon zaten 15,26. Dolayısıyla geriye sadece Haziran enflasyonu kaldı. Haziran enflasyonunun da mayıs ayındaki gibi düşük çıkacağı beklentisi var. Dolayısıyla benim tahminim enflasyon oranı, aradaki fark yüzde 16 civarında olacaktır. Refah payı artışı da olduğu zaman bu yüzde 30'u bulacaktır. Ancak bununla sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü emekliler arasında memur maaşlarına gelecek yüksek artışlar, memur emeklilerine gelecek yüksek artışlar, açlık sınırının mayıs ayı itibariyle 10 bin 362 lira olduğunu da göz önünde aldığımız zaman, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek olan zammın benim yaptığım hesaplamaya göre en az yüzde 35 oranında olacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.