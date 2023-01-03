Polis maaşları ne kadar olacak? Polis olma şartları neler? Memur maaşı enflasyon farkı belli oldu mu?

Polis memuru maaşlarının ne kadar olacağı, 2023 aralık ayı enflasyon oranı öncesinde sorgulanıyor. Memur maaşları için belli olacak olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte, refah payı da belirlenip ona göre bir zam yapılacak. Peki, Polis, Başkomser, Komiser maaşları ne kadar olacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne kadar çıktı? Polis olma şartları neler? Memur maaşı enflasyon farkı belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Son Dakika! Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak

Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam aldı? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanmasının ardından Polislerin maaşlarına gelecek zam oranında netlik kazandı. Peki, Polis ,Başkomser, Komiser maaşları ne kadar olacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne kadar çıktı? Polis olma şartları neler?Memur maaşı enflasyon farkı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR ÇIKTI?

ÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. TÜFE'de, ana harcama gruplarında Aralık 2022'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 79,83 ile konutta görüldü.

POLİS, KOMİSER, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

POLİS OLMA ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;

Yazılı Sınavdan geçer not almak,

Sözlü Sınavdan geçer not almak,

Fiziksel Sınavdan geçer not almak,

Türk vatandaşı olmak,

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak,

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması,

Ceza almamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU?