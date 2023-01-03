Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Polis maaşı! En düşük Polis maaşı ne kadar, kaç TL? Polis maaşı kaç para?

Polis maaşı ne kadar oldu merak ediliyor. 2023 Polis maaşı açıklandı. Polis maaşının 2023'te ne kadar olacağının belli olması ile birlikte vatandaşlar, Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Polis maaşı kaç TL? En düşük Polis maaşı ne kadar, kaç TL? merak ettiler. Peki, Polis maaşı kaç para?

Polis maaşları ne kadar oldu? 2023 Polis maaşı açıklandı. Polis maaşının 2023'te ne kadar olacağının belli olması ile birlikte vatandaşlar, Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Polis maaşı kaç TL? En düşük Polis maaşı ne kadar, kaç TL? merak ettiler. Peki, Polis maaşı kaç para? İşte 2023 Polis maaşı!

2023 POLİS MAAŞI

2023'te Polis maaşı 17.184 TL oldu. İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde yeni maaş tablosu:

Genel Müdür (1/4): 37.261 TL

Şube Müdürü (Lisans mezunu 1/4): 19.810 TL

Memur (Lisans mezunu 9/1): 12.134 TL

(Lisans mezunu 9/1): 12.134 TL Öğretmen (1/4): 15.345 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4: 34.468 TL

Başkomiser 3/1: 19.763 TL

Polis memuru 8/1: 17.184 TL

Uzman doktor 1/4: 23.566 TL

Hemşire (Lisans mezunu 5/1): 14.785 TL

Mühendis 1/4: 20.256 TL

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 12.625 TL

Profesör 1/4: 32.480 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 19.139 TL

Vaiz 1/4: 15.940 TL

Avukat 1/4: 19.356 TL

ERDOĞAN: ARTIŞI YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.