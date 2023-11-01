Polis, bacak bacak üstüne atan Engin Polat'ı böyle uyardı

Haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Engin Polat, rutin kontrol için sevk edildikleri hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından uyarıldı.

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çiftin adli kontrol için sevk edildikleri hastanede ilginç bir olay yaşandı. Hastanede sıra bekledikleri sırada Engin Polat, bacak bacak üstüne attı. Bunu fark eden polis memurlarından biri Engin Polat'ı bacağına vurarak uyardı. Uyarı üzerine Engin Polat'ın toparlandığı görüldü.

EVLERİNE OPERASYON YAPILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

ŞİRKETLERE BASKIN YAPILDI, TELEFONLARI ALINDI

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konuldu. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu. El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

ÖZÜR DİLEDİLER

Günler sonra sessizliğini bozan çift, Instagram hesabından yaptıkları açıklamada "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur" diyerek özür diledi.