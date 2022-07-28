Polis Akademisi sınav giriş belgesi nereden alınır? PAEM 7. dönem fiziki parkur ve sözlü mülakat sınavı ne zaman? PAEM sınav giriş belgesi sorgulama e

Polis Akademisi Başkanlığı 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı giriş yerlerini açıkladı. Ardından adaylar Polis Akademisi sınav giriş belgesi nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. PAEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştıran adaylar, PAEM 7. dönem fiziki parkur ve sözlü mülakat sınavı ne zaman olduğu merak ediliyor. Polis Akademisi sınav giriş belgesi nereden alınır? PAEM 7. dönem fiziki parkur ve sözlü mülakat sınavı ne zaman? PAEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

POLİS AKADEMİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Polis Akademisi Başkanlığı 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı giriş yerlerini açıkladı. Bilindiği üzere Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere alım yapacaktır. Sınava giriş belgesi https://ais.pa.edu.tr/ web sitesinden ulaşabilirsiniz.

PAEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ (LİNK)

Polis Akademisi Başkanlığı yapılan açıklama:

Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55'inci maddesi ve Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, lisans mezunu polis memurları arasından İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne(925 )erkek ve (75) kadın olmak üzere (1000) öğrenci alınacaktır.

Bu doğrultuda 28 Temmuz-05 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında Fiziki Yeterlilik ve 29 Temmuz-06 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç)tarihleri arasında Mülakat/Sözlü Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmıştır.

PAEM FİZİKİ PARKUR VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Fiziki Yeterlilik ve 29 Temmuz-06 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç)tarihleri arasında Mülakat/Sözlü Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmıştır.

PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI