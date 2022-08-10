Polis Akademisi 2022 PMYO fiziki yeterlilik parkur mülakat tarihi açıklandı mı? PMYO sınavı ne zaman yapılacak?

PMYO sınav tarihi, fiziki parkur bilgilerinin yayınlanmasıyla adayların gündemine geldi. 2022 yılında yapılacak olan PMYO alımları için fiziki mülakat sınavı bilgiler yayınlandı.

2.500 öğrenci alımı yapacağını açıklayan Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü için başvurular 25 Temmuz - 5 Ağustos tarihinde tamamlandı. 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111 kişinin başvuruda bulunduğu polislik alımında ön başvuru sonuçları açıklandı. Polis Akademisi 2022 PMYO fiziki yeterlilik parkur mülakat tarihi açıklandı mı? Peki, PMYO sınavı ne zaman yapılacak?

PMYO SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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