Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kişinin uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği Polente Burnu, kontrollü olarak açıldı. Tatilciler, gün batımını izlemek için belirli saatlerde alana giriş yapabilecek.

Bir kişinin uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği Polente Burnu kontrollü olarak açıldı

Turizm merkezi Bozcaada'da kapatılan Polente Burnu, kontrollü olarak açıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 7 Temmuz tarihinde bir kişinin uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği Polente Burnu, Kaymakamlık tarafından geçici süreyle kapatılmıştı. Polente Burnu 15 Temmuz tarihinden itibaren saat 19.00 ile 21.30 arasında kontrollü olarak tatilcilere gün batımını izlemeleri için açıldı. Polente Burnu açık olduğu saatler arasında Bozccada ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tatilcilere yönelik, ""Huzur ve güvenliğiniz için, lütfen üç kısımdan en az 3 metre geride duralım. İyi tatiller, iyi seyirler" şeklinde uyarı yapılıyor.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine sevgilisiyle tatile gelen Yeşim Demir (39), 7 Temmuz tarihinde gün batımını izlemek için gittiği Polente Burnu'nun da gece yarısı uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan talihsiz olayın ardından Bozcaada Kaymakamlığınca, bölgenin geçici bir süreyle ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

Bozcaada Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale Valiliğimizin aldığı karar ile 26 Haziran -15 Eylül tarihleri arasında il genelinde "Ormanlık Alanlara Giriş" (Pavli Mevkii, Polente Günbatımı Mevkii ) yasaklanmıştır. Değerli vatandaşlarımızın özen göstermesini rica eder, iyi tatiller dileriz" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz tarihinden itibaren kontrollü olarak açıldı

Polente Burnu'na, 15 Temmuz tarihinden itibaren kontrollü kalkan yasak ile alana girişler ve çıkışlar duba sistemi ile artık belirli saatlerde gerçekleşiyor. Her gün saat 19.00'da alana giriş başlayacak, güneşin batımının ardından 15-20 dakika içerisinde alanda hiçbir yaya ve araç kalmayacak şekilde gün batımı alanı tamamen boşaltılıyor.

Polente Burnu açık olduğu saatler arasında Bozccada ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tatilcilere yönelik, ""Huzur ve güvenliğiniz için, lütfen üç kısımdan en az 3 metre geride duralım. İyi tatiller, iyi seyirler" şeklinde uyarı yapılıyor.

Her gün alanın güvenliğini sağlayacak Jandarma ekiplerine aynı zamanda Jandarma Trafik ekipleri de eşlik ediyor. Trafik ekipleri alandaki araç ve yaya güvenliğini sağlıyor.