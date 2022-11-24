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Polatlı il olacak mı? Ankara'nın Polatlı ilçesi il mi olacak 2023? Polatlı nerenin ilçesi? Hangi ilçeler il olacak?

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Polatlı il olacak mı? Ankara'nın Polatlı ilçesi il mi olacak 2023? Polatlı nerenin ilçesi? Hangi ilçeler il olacak?

ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Pösteki, yaptığı paylaşımda 'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı. Bu ilçeler arasında Polatlı da yer alıyor. Peki, Polatlı il olacak mı? Ankara'nın Polatlı ilçesi il mi olacak 2023? Polatlı nerenin ilçesi? Hangi ilçeler il olacak?

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ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı. Bu paylaşımın ardından vatandaşlar "Polatlı il olacak mı? Ankara'nın Polatlı ilçesi il mi olacak 2023?" diye araştırıyor. Peki, Polatlı il olacak mı? Ankara'nın Polatlı ilçesi il mi olacak 2023? Polatlı nerenin ilçesi? Hangi ilçeler il olacak? İşte detaylar haberimizde...

POLATLI İL OLACAK MI 2023?

ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 81 olan il sayısının 93'e çıkabileceğini söyledi. Kısa sürede açıklamasıyla büyük yankı uyandıran Pösteki, ayrıca il olmasını bekledikleri 12 ilin adını ve nüfus sayısını da takipçileriyle paylaştı.

İşte o ilçeler:

Aydın - Nazilli: 160.581

Muğla - Bodrum: 187.284

Mersin - Tarsus: 347.314

Şırnak - Silopi: 141.621

Bursa - İnegöl: 286.848

Balıkesir - Bandırma: 161.894

Adana - Ceyhan: 159.955

Ankara - Polatlı: 127.526

Hakkari - Yüksekova: 119.194

Konya - Ereğli: 149.333

Antalya - Alanya: 350.636

Tekirdağ - Çorlu: 284.907

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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