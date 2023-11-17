Polatlı Belediyesi, Gordion temasını öne çıkaran hediyelik eşya üretimine destek veriyor

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdikleri proje kapsamında, hediyelik eşya üreten kadınların bu yılki çalışmalarında, Gordion temasının öne çıktığını söyledi.

Koç, Ankara'nın turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen TravelExpo Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılında, Polatlı ilçesinde bulunan Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendiğini hatırlatan Koç, bu gelişmenin hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin turizmine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Koç, ilçenin önemli tarihi ve turistik değerlere sahip olduğuna değinerek, "Polatlı, Ankara'nın Batı'ya açılan turizm kapısıdır. Gordion da Türkiye turizmine büyük destek sağlayacak. Bunun yanında Frig Vadisi, Pessinus Antik Kenti, Sivrihisar ve Ankara'mızın tarihi değerlerini bir araya getirdiğimizde ve hepsini turizm destinasyon alanına dönüştürdüğümüzde inanılmaz bir rota olacaktır." diye konuştu.

Kurum olarak bu yıl Gordion ile ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerine dikkati çeken Koç, "Fuarda da büyük bir stant kurduk. Burada Gordion ile ilgili objelerimiz var." dedi.

"Projeyle ilçede 4 hediyelik eşya atölyesi kuruldu"

Koç, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdikleri "Altıneller Polatlı İçin Üretiyor" projesiyle kadınları üretime dahil ettiklerini, bu yıl kadınların ürettiği malzemelerde Gordion temasının öne çıktığını söyledi.

Projeyle, ilçede 4 hediyelik eşya üretim atölyesi kurduklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Bu üretim atölyesinde kadınlarımız gümüş, polyester, seramik ve ahşaptan hediyelik eşya üretiyorlar. Bu sene daha çok Gordion temasıyla ürettiğimiz malzemeler var. Kadınlarımız bundan gelir elde edecek. Gelir elde ettikçe Gordion'u sahiplenmiş olacaklar."

Koç, Gordion'un tanıtımına başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Polatlı Belediyesinin de önem verdiğini aktararak, "Hep beraber Gordion'u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız." dedi.

Satış ve pazarlamaya da destek sağlanıyor

POTA, tarih turizmi alanında kentin sahip olduğu kültürel mirası yeni kuşaklara ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtmak amacıyla kuruldu. Bu kapsamda Ankara Kalkınma Ajansının 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde "Altıneller Polatlı İçin Üretiyor" projesini hayata geçirdi.

Söz konusu projeyle kentte kadın ve genç istihdamına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Turizm sektörünün ihtiyacı için üretilen hediyelik eşyaların satış ve pazarlamasına da destek veriliyor.