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Polateli nerede? Polateli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Polateli ilçesi hangi ile bağlı?

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Polateli nerede? Polateli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Polateli ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Kilis'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Polateli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Polateli nerede? Polateli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Polateli ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis'te da birçok yerde deprem hissedildi. Kilis'in Polateli ilçesi merak edildi. Peki, Polateli nerede? Polateli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Polateli ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Polateli, Kilis ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 5.103

Yüzölçümü: 221 km² (85 mil²)

Kilis'de yer alan Polateli ilçesinin nüfusu 5.103'tür.

Polateli, Kilis ilinin bir ilçesidir. 1011 kişilik ilçe merkezi nüfusuyla Türkiye'deki en küçük ilçe merkezlerinden biridir. İlçe olmadan önce Ispanak ve Güldüzü adlarıyla da bilinirdi. Büyükçe bir köy görünümündedir.

Polateli nerede? Polateli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Polateli ilçesi hangi ile bağlı?

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Polateli Kilis Gündem Yaşam Haberler

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