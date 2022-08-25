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Polat Yağcı kimdir? Polat Yağcı kaç yaşında, aslen nerelidir? Orhan Polat Yağcı hayatı ve biyografisi!

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Polat Yağcı kimdir? Polat Yağcı kaç yaşında, aslen nerelidir? Orhan Polat Yağcı hayatı ve biyografisi!

Birçok ünlü ismin prodüksiyon ve albüm çalışmalarını yürüten Polat Yağcı, Poll Production şirketinin kurucusudur. Son dönemde merak edilen isimler arasında yer alan Polat Yağcı kimdir? Polat Yağcı kaç yaşında, aslen nerelidir? Orhan Polat Yağcı hayatı ve biyografisi nedir?

Aralarında Mustafa Sandal, İbrahim Tatlıses, Hande Yener, Özcan Deniz gibi ünlü isimlerin bulunduğu birçok kişinin albüm çalışmalarını yürüten şirketin kurucusu olan Polat Yağcı ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Orhan Polat Yağcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

POLAT YAĞCI KİMDİR?

23 Aralık 1978 tarihinde Manisa Turgutlu'da dünyaya gelen Polat Yağcı, müzik piyasasında önemli isimlerin yapımcısıdır. Arkadaşlarına kaset çekerek başladığı müzik hayatı, onu bugünlere getirdi. Çocukluğu Manisa'da geçen Polat Yağcı, bir röportajında bugünlere gelmesinde küçükken Turgutlu'da kurulan pazarda mahalledeki çocukları toplayıp, alışveriş yapanların torbalarını taşıtarak para kazandığı örneğini vererek, organizasyon yeteneğine dikkat çekmiştir.

Polat Yağcı, kurduğu Poll Production Türk müzik şirketi ile aralarında İbrahim Tatlıses, Hande Yener, Murat Dalkılıç, İzel, Mustafa Sandal, Kutsi, Özcan Deniz, Sinan Akçıl, Çağrı, Berkay ve daha adını duyurmuş birçok isimin albümünü çıkarmaktadır.

Polat Yağcı eşi Ahsen Yağcı ile bebeklerine 2019 yılı Mart ayında kavuştu ve Derin Nefes ismini verdi.

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