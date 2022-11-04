Bitlis'te köpek saldırısına uğrayan 2 çocuk hakkında merak edilenler var. Köpek saldırısının ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuğun sağlık durumu merak ediliyor. Arama motorlarında Polat Ergün kuduz mu? Polat Ergün sağlık durumu ne? sorularının yanıtı aranıyor. Peki, Polat Ergün kuduz mu? Polat Ergün sağlık durumu ne? İşte merak edilenler...

Polat Ergün kuduz mu? sorusu merak ediliyor. Köpek saldırısının ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuğun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Polat Ergün kuduz mu? Polat Ergün sağlık durumu ne?

POLAT ERGÜN KUDUZ MU?

Bitlis'te köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Polat Ergün'e kuduz teşhisi konulmadı.

Hayvan ısırıklarında yaranın temizlenmesinin ve hastaneye başvurulmasının önemine dikkat çeken Cengiz, "Kuduz belli bir süreden sonra durdurulamıyor ama erken tanı ölümleri önlüyor. Önce yaranın temizliğinin iyi yapılması önemli. Daha sonra sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Yapılacak en önemli şey virüsün sinir dokusuna girmesini engellemek. 10 yaşındaki çocukta bu durum maalesef geç fark edilmiş, yoksa aşıyla hastalığı başarılı bir şekilde önleyebilirdik." dedi.

9 yaşındaki diğer çocuk hastada kuduz virüsüne rastlanmadığını belirten Cengiz, çocuğun bugün ya da yarın taburcu edilebileceğini aktardı. Cengiz, "Bu çocuğu da köpek ısırdığından ailesinin haberi olmamış, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin çalışmaları sırasında fark edilmiş. Diğer vakaya göre olumlu yanı, çocuğu ısıran küçük köpek daha sonra canlı olarak görülmüş. Isırığın çok yüzeysel olması da olumlu. İzlenime burada devam ettik. İlk 3 doz aşısı tamamlandı. Son doz aşısı memleketinde yapılacak." diye konuştu.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Kişinin Hacettepe Üniversitesinde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde B.Ü., Ankara Etlik Şehir Hastanesinden taburcu edilmiştir. P.E. adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olup genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E. adlı vakamız ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim 2022'de Kaymakam İsmail Demir'in başkanlığında toplandığını belirtti. İlk vakanın çıktığı bölgedeki 18 köyde bin 960 öğrencinin taramadan geçtiği kaydedilerek, "Alınan kararlara istinaden 27 Ekim 2022 tarihinde ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde ve toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda 12 ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim 2022 tarihinde ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verildi ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulandı. 24-31 Ekim 2022 tarihleri arasında İZCİ sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka ısırılanların şüpheli temaslı vakalardır. İlçemizde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kuduz pozitif saptanmış herhangi bir hayvan bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada şu şekilde devam etti: Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde ve bulaşıcı hastalıklar biriminde kullanılan İZCİ sistemi üzerinden günlük vakalar takip edilmekte olup, ısırılanlar ve temaslılar belirlenip aşı takipleri ekiplerimiz ve aile hekimlerince günlük olarak takip edilmektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesine başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve profilaksi (koruma) amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve sağlık müdürlüğümüzce yapılmaktadır" denildi.