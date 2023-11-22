Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde ilginç bilgiler verdi. Yerebakan, Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını söyleyen Yerebakan, MASAK raporuyla ilgili toplantı yapıldığını belirterek, "Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu sırada Engin Polat rahattı." dedi.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi itiraf etti: Vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştılar

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda beraberindeki 12 kişi ile birlikte kara para aklama suçlamaları nedeniyle tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği sırada Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.

Savcılıkta ifadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Zümrüt Yerebakan, savcılıktaki ifadesinde ilginç bilgiler paylaştı. Yerebakan, Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını belirtti.

MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla birlikte şirkette toplantı yapıldığını söyleyen Yerebakan, "Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar. Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." ifadelerini kullandı.

Çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını kaydeden Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler." dedi.

Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün'ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti.