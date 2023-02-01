Oyuncu Polat Bilgin kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. TV8 ekranında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisi Polat Bilgin kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Polat Bilgin kimdir? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli? Polat Bilgin biyografisi!

Sinema ve dizi oyuncusu olan Polat Bilgin kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Rol aldığı projeler sayesinde sık sık gündeme gelen Polat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Polat Bilgin kimdir? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli? Polat Bilgin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

POLAT BİLGİN KİMDİR?

Polat Bilgin Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Mezun olduktan sonra Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil oldu. Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans programına girdi. Tiyatro Anadolu'da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevine başladı. Devlet Konservatuvarı ve Besyo'da tiyatro dersleri vermeye başladı.

Tiyatro Anadolu'da çeşitli oyunlarda rol almakla birlikte yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlikte yaptı. 2007 yılında Tiyatro Anadolu'daki görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti ve ilk televizyon projesi olan Affedilmeyen'de başrol oynamaya başladı. Dizi 5. bölüm sonunda veda etti. Hemen ardından Gaziantep'te çekilen Karayılan dizisinde Margos karakterini canlandırmaya başladı. 2008-2009 yılları arasında yayımlanan, Özge Özberk ile başrolünü paylaştığı Yol Arkadaşım dizisinde Suat karakterini canlandırdı. Bu dizi 41 bölümle oyuncunun en uzun soluklu projesi oldu. Yol Arkadaşım'dan sonra Bursa'da Koleksiyoncu isimli tiyatro oyununda rol almaya başladı. Askere gitmeden önceki son projesi ise Saffet rolüyle Kalp Ağrısı oldu. Askerliği sonrası Karakol adlı dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2011 yılında Molla Kâbız rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.