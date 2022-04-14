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Poker Face ne demek? Poker Face anlamı nedir?

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Poker Face ne demek? Poker Face anlamı nedir?

Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Poker Face oldu. Poker Face ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa genellikle duyabiliyoruz. Peki, Poker Face ne demek? Poker Face anlamı nedir? Poker Face nedir? İşte detaylar...

Poker Face ne demek? Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Poker Face oldu. Poker Face ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa genellikle duyabiliyoruz. Peki, Poker Face ne demek? Poker Face anlamı nedir? Poker Face nedir? İşte detaylar...

POKER FACE NE DEMEK?

Boş ifade güçlü bir duygu eksikliğini ima eden yüz özelliklerinin nötr konumlandırılması ile karakterize edilen bir yüz ifadesidir. Bu, birisinin dinleyicinin anlamadığı bir şeye atıfta bulunması gibi duygu, depresyon, can sıkıntısı veya hafif karışıklıktan kaynaklanabilir.

Poker Face terimi, 1920'lerde Amerikalı spor yazarları tarafından poker oyununun dışında, stresli durumlardan etkilenmemiş görünen bir yarışmacıyı tanımlamak için kullanıldı. Benzer şekilde iş görüşmeleri sırasında pazarlamacılara ve satış görevlilerine atıfta bulunularak kullanılır.

Poker Face ne demek? Poker Face anlamı nedir?

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