Podyumda elbisesinin azizliğine uğrayan Sema Şimşek yere kapaklandı
Ünlü mankenleri buluşturan defilede Sema Şimşek, elbisesine takılıp yere kapaklandı. Ünlü mankenin yardımına çevredekiler yetişti.
Ünlü manken Sema Şimşek, podyuma çıktığı elbisesinin azizliğine uğradı. Ünlü manken elbisesine takılıp yere düştü.
ÜNLÜ MANKENLER PODYUMA ÇIKTI
Türkiye'nin bir döneme damgasını vuran ünlü mankenler bir projede buluştu. Aralarında podyumları bırakan eski mankenlerin de yer aldığı organizasyona çok sayıda davetli katıldı. Defilede çok sayıda tanınan ismi podyuma çıktı. Eski mankenlerden Sema Şimşek de gecede podyumda yürüyen isimler arasında yerini aldı.
YERE DÜŞTÜ
Uzun pembe bir elbise giyen Şimşek, yürüyüşünün sonlarına doğru ayağı elbiseye basınca dengesini yitirerek yere düştü. Seyircilerin alkışları ve çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan Şimşek'in gülümseyerek yürüyüşüne devam etmesi de takdir topladı.